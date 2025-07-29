Названы главные жертвы вторичных санкций Трампа против России

Новый ультиматум президента США Дональда Трампа, который предполагает сокращение сроков, отпущенных Вашингтоном на урегулирование украинского кризиса, свидетельствует о переходе Белого дома от прежней стратегии личных договоренностей к жесткой линии давления. Об этом «Ленте.ру» заявила доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Денисенкова.

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Она напомнила, что Трамп раньше неоднократно выражал стремление к улучшению отношений с Россией, называя санкции контрпродуктивными и предлагая оперативно прекратить военные действия на Украине даже в обмен на существенные уступки. Однако к середине 2025 года на фоне обострения боевых действий и полного паралича дипломатических усилий его позиция претерпела кардинальные изменения.

С одной стороны, на Трампа давят Конгресс и союзники: демократы и значительная часть республиканцев последовательно требуют устойчивой поддержки Украины и сохранения санкционного режима. С другой стороны, продолжающееся российское наступление делает идею «быстрой сделки» все более иллюзорной.

«В этих условиях, чтобы укрепить свой имидж решительного лидера, Трамп демонстрирует "железную руку", подчеркивая свою непримиримость к действиям Кремля», — считает Денисенкова.

Теперь США собираются наказывать иностранные компании и государства за сотрудничество с Россией, даже если американские фирмы не имеют отношения к этим сделкам. В зону риска попадают компании из стран, активно участвующих в закупках российской нефти, газа, зерна и металлов. Также предусматривается введение пошлин на импорт товаров из государств, экономическая активность которых в отношении России воспринимается как системная, например Индии в энергетическом секторе, Китая в сфере технологий, Турции и ОАЭ как ключевых узлов в логистических цепочках.

«Вероятно, планируется ужесточение ограничений в сфере судоходства, страхования, банковских операций и IT-услуг. Такой подход не предполагает создания новых санкционных списков в традиционном понимании, а представляет собой экстерриториальное давление, опирающееся на глобальное доминирование США в финансовой и технологической сферах: "Сотрудничаешь с Россией — теряешь доступ к доллару, SWIFT, передовым технологиям и рынкам США"», — объяснила доцент.

По ее мнению, Индия, крупнейший покупатель российской нефти по льготным ценам, может столкнуться с ограничением доступа к американским технологиям и инвестициям, особенно если такие компании, как Reliance, продолжат масштабные поставки. Китай, несмотря на свою экономическую мощь и устойчивость, не застрахован от ответных мер — в частности, от введения пошлин на его экспорт, если США сочтут его поддержку Москвы системной. Что касается Турции и ОАЭ, играющих роль «серых хабов» в транзите российских энергоресурсов, то они рискуют утратить свой статус нейтральных зон. Если их корабли, страховщики и банки попадут под санкции, то это подорвет их позиции как ключевых игроков в международной торговле.

Россия же будет вынуждена ускорить переориентацию на рынки Азии, Африки и Латинской Америки.

«Рост издержек, инфляция и технологический дефицит станут постоянным фоном. Политическая изоляция, ранее воспринимавшаяся как временное потрясение, теперь превращается в устойчивое состояние», — полагает Денисенкова.

Тем временем в Кремле заявили, что уже ознакомились с заявлениями президента США Дональда Трампа и приняли их к сведению. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что не хочет давать оценок словам главы Белого дома, но заверил, что РФ не перестанет защищать свои интересы в рамках специальной военной операции на Украине.