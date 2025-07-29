Бессент: США обеспокоены закупками Китаем иранской нефти
США выразили обеспокоенность закупками КНР иранской нефти. Об этом сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент.
«Мы также выразили обеспокоенность их закупками иранской нефти, находящейся под санкциями, 90% которой покупают они», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, вероятно, состоится до конца года.
Газета South China Morning Post сообщала, что лидеры США и КНР могут встретиться в Южной Корее во время саммита АТЭС.