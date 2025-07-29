МВФ понизил прогноз по ВВП России на 2025 год

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по росту ВВП России на текущий год до 0,9%.

Об этом заявила заместитель директора исследовательского департамента фонда Петя Коева-Брукс.

«Мы ожидаем замедления роста экономики России в 2025 году, и это в значительной степени связано с ужесточением политики и снижением цен на нефть», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Банк России спрогнозировал рост российского ВВП в 2028 году в пределах 1,5—2,5%.