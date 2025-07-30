ЕС впервые направит Украине сокращенный пакет финансовой помощи

Европейский союз может впервые предоставить Украине помощь в размере €3 млрд, что на €1,5 млрд меньше, чем планировалось ранее. Такое решение может быть связано с разногласиями по поводу закона и невыполнением Украиной условий для интеграции в европейское пространство, сообщает РБК.

В самом начале обсуждалась сумма в размере 4,5 миллиарда евро, но Киев не смог выполнить три из 16 условий, необходимых для получения помощи по программе «Украина». В результате в июне Киев обратился с просьбой о частичной выплате в размере 3 миллиардов евро, сообщал представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье в беседе с «Украинской правдой».

По данным Bloomberg, в случае одобрения государствами-членами Европейского союза и успешного завершения процесса эта выплата станет первым траншем помощи от Евросоюза для Украины, переданным частично.

С начала 2022 года до середины июля 2025 года государства Европейского союза оказали финансовую, военную и гуманитарную помощь Украине на общую сумму в 180 миллиардов долларов. Из них 65% были предоставлены в виде безвозмездной помощи или прямой поддержки, а 35% — в виде кредитов с существенными льготами. Как сообщает Bloomberg, Евросоюз связывает предоставление финансовой поддержки Киеву с проведением реформ на Украине и борьбой с коррупцией.

Украина хочет получить миллиарды евро от ЕС до конца года

В июле Киев и Брюссель столкнулись с разногласиями из-за закона Владимира Зеленского, подчиняющего НАБУ и САП генпрокурору. Еврокомиссия предупредила о приостановке макрофинансовой помощи.