К концу июля ситуация на валютном рынке становится все более напряженной.

На этой неделе эксперты выразили новые сомнения относительно будущего курса доллара.

Изменения на валютном рынке

Рубль может быть в напряжении до следующих выходных из-за угрозы Трампа ввести пошлины на российское сырье. Курсы валют сейчас поднялись на 5 % от многолетнего минимума, но могут и вырасти спекулятивно, отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

После снижения ключевой ставки до 18 % курс рубля начал снижаться из-за геополитики, отметил директор GIS Mining Василий Гиря. Эксперт подчеркнул, что сокращение сроков урегулирования конфликта усилило опасения по поводу санкций. Инвесторы будут следить за реакцией США и возможными мерами.

На следующей неделе рубль останется под давлением, предположил предприниматель и основатель SharesPro Денис Астафьев. Ключевым фактором станет заседание ФРС США 30–31 июля. «Голубиная» риторика может дать рублю передышку, при нейтральной или жесткой позиции ФРС курс доллара укрепится.

Астафьев добавил, что 1 августа выйдет отчет по занятости в США, который может усилить давление на рубль. Встреча OPEC+ 3 августа определит новые ориентиры для нефти, не оказывающей рублю стабильной поддержки.

Прогноз курса рубля на следующую неделю

Михаил Зельцер сделал следующий прогноз: юань – к 11,5, доллар – выше 80, евро – за 95. При стабильной нефти курс будет колебаться в пределах 80–84 рубля за доллар, но при ухудшении ситуации может достичь 84–85.

Василий Гиря считает, что курс доллара останется в пределах 79–81, но возможны всплески до 82 и выше. Рубль будет постепенно ослабевать, и при мягкой политике ЦБ он вряд ли вернется к уровням начала лета.

Глава департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в свою очередь отмечает, что рубль готовится к коррекционному снижению: 78–83,5 за доллар, 91–95,5 за евро, 10,9–11,7 за юань. При санкционных рисках доллар может вырасти сильнее.

Руководитель управления аналитических исследований «АВИ кэпитал» Дмитрий Александров прогнозирует, что курс доллара может достичь 83 на следующей неделе и 93–95 к концу года. Продажа валюты экспортерами выше плановых, что ограничивает возможности для укрепления рубля, считает эксперт. При сокращении продаж валюты и золота тренд на ослабление усилится, но это может быть выгодно для бюджета.

Эксперт дал свой прогноз на курс доллара на ближайшую неделю

Денис Астафьев указывает, что рубль пробил нисходящий канал, и зона 83–83,5 за доллар вероятна. Ослабление рубля усиливается снижением ставки и увеличением спроса на импорт, сообщает Life.ru.

Эксперты уже отмечали ранее, что напряжение в геополитике и снижение ключевой ставки ЦБ давят на рубль. Эти факторы работают против рубля и поддерживают валюту.