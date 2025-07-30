В Raiffeisen спрогнозировали падение темпов роста экономики ЕС

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) прогнозирует замедление темпов экономического роста ЕС во второй половине 2025 года из-за американских таможенных пошлин.

Об этом говорится в полугодовом отчете компании.

"Первая половина 2025 года была отмечена геополитической неопределенностью, однако она оказала лишь незначительное влияние на настроения участников экономических и финансовых рынков. Во второй половине года эксперты Raiffeisen Research ожидают, что повышение пошлин США сдержит экспорт и экономический рост в Европе. В среднесрочной перспективе пакет мер Германии по развитию инфраструктуры и рост оборонных расходов могут стимулировать экономику", - отмечается в документе.

Аналитики RBI отмечают, что Польша и страны Западных Балкан, вероятнее всего, "продемонстрируют значительный рост ВВП". При этом Австрия, Румыния и Венгрия останутся на грани рецессии.

27 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Шотландии сообщила, что для снижения американских пошлин с 30% до 15% пообещала Вашингтону среди прочего полностью заместить нефть и газ из России на американские сжиженный природный газ и ядерное топливо. В течение трех лет ЕС потратит на покупки американских энергоносителей $750 млрд.