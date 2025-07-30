«Я не буду убиваться»: президент Бразилии о возможном введении США пошлин

В интервью газете New York Times президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил уверенность, что в случае введения Соединенными Штатами торговых ограничений в отношении бразильских товаров его страна не будет сожалеть о том, что невозможно изменить, передает РИА Новости. Вместо этого Бразилия сосредоточится на поиске новых торговых партнеров, отметил да Силва.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил в соцсети Truth Social о введении с 1 августа 50% импортной пошлины на товары из Бразилии. Ранее он говорил, что страны, поддерживающие «антиамериканскую» политику БРИКС, будут облагаться дополнительной пошлиной в 10%. Трамп также пригрозил Бразилии пошлинами, заявив, что это борьба за справедливость в отношении его друга и союзника — экс-президента Жаира Болсонару, который находится под следствием.

Да Силва отметил, что он не собираться «убиваться по поводу произошедшего». По его словам, если США не хотят покупать что-то бразильское, страна «будет искать того, кто захочет».

Да Силва подчеркнул, что Бразилия поддерживает особые торговые связи с Китаем. При этом Лула подчеркнул, что в случае конфликта между США и Китаем Бразилия не будет принимать чью-либо сторону.