Трамп снова оскорбил главу ФРС

После того как глава ФРС США Джером Пауэлл вновь отказался снижать ключевую ставку, отметив, что ее снижение не предрешено и в дальнейшем, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь обрушился на него с резкой критикой, назвав в своей соцсети Truth Social «слишком злым, слишком глупым и слишком политичным».

© Lenta.ru

По словам Трампа, политика Пауэлла, которого он снова охарактеризовал как «опоздавшего», обходится США в триллионы долларов. Также глава государства упомянул «одну из самых некомпетентных или коррумпированных реконструкций зданий в истории строительства».

Трамп в течение последних месяцев нещадно критикует главу ФРС за то, что тот не торопится снижать ставку. Срок полномочий Пауэлла истекает в мае 2026 года, и, хотя Трамп уже опровергал сообщения о намерении уволить его досрочно, на прошлой неделе президент решил посетить экскурсию для представителей Белого дома по строительной площадке в рамках ремонтных работ в исторических зданиях ФРС, организованную на фоне критики чрезмерных расходов на них.

На месте Трамп с Пауэллом вступили в пикировку из-за стоимости ремонта, которая, как считают некоторые журналисты, может стать поводом для возможного увольнения главы ФРС «по уважительной причине». Такие предположения косвенно подтверждается очередным упоминанием о претензиях в сегодняшнем заявлении Трампа, посвященном ставке.

Сам Пауэлл, комментируя критику со стороны Трампа, подчеркнул, что независимость от вашингтонской администрации позволяет регулятору «принимать очень трудные решения на основе данных, меняющихся прогнозов, соотношения рисков, а не политических факторов». В противном случае, добавил он, у политиков «был бы большой соблазн, к примеру, использовать базовую процентную ставку для влияния на выборы».