Установлен новый максимум потребления электричества на юге РФ
Новый летний максимум потребления электричества в 21 345 МВт установлен в объединенной энергосистеме Юга России 30 июля. Об этом РИА Новости сообщили в Системном операторе Единой энергосистемы.
Там отметили, что данный показатель на 219 МВт превысил предыдущее значение максимума потребления мощности в период экстремально-высоких температур, которое было зафиксировано 17 июля 2024 года. При этом, по словам диспетчера, по состоянию на конец июля фактическая среднесуточная температура воздуха в ОЭС Юга за два летних месяца почти на два градуса ниже прошлогоднего показателя. В 2025 году она составила 27,5 градусов.
«По прогнозу синоптиков жаркая погода на Юге страны сохранится и в ближайшие дни, что приведет к дальнейшему увеличению потребления. В связи с этим одним из основных условий надежного электроснабжения является безаварийная работа генерации и готовность станций к работе полным составом оборудования», — указал первый зампредседателя правления СО ЕЭС Сергей Павлушко.