Читатели популярной индийской газеты Times of India резко отреагировали на ультиматум президента США Дональда Трампа о введении пошлин и штрафов в отношении Нью-Дели.

Во вторник, 29 июля, Трамп объявил о введении с 1 августа 25-процентной пошлины на товары из Индии. Он обусловил свое решение высокими тарифами со стороны Нью-Дели, сослался на торговые барьеры, а также на сотрудничество властей страны с Москвой в сфере энергетики и вооружений.

«Необходимо ввести ответные пошлины. Мы не можем позволить себе потерять такого друга, как Россия, особенно учитывая непредсказуемое поведение президента Трампа», — потребовали комментаторы.

Пользователи отметили, что Россия является старинным, легендарным союзником Индии. Они добавили, что Трамп, напротив, ведет скрытую игру с противником страны — Пакистаном.

«Трамп ведет себя как грабитель и хочет контролировать весь мир. Пора бойкотировать США», — заметил подписчик.

По мнению комментаторов, действия Трампа подтолкнут Индию к Китаю и России. Таким образом, уточнили они, американский лидер «просчитался по всем фронтам».

Подписчики предположили, что правительство не только сможет решить проблемы, связанные с пошлинами, но и найдет способ извлечь выгоду из сложившейся ситуации.

США никогда не были настоящим другом Индии, в то время как дружба между Москвой и Нью-Дели выдержала испытание временем, констатировали читатели.