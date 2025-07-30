ФРС США сохранила ставку на уровне 4,25-4,4% годовых

Федеральная резервная система США по итогам июльского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25%-4,5% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

В тексте отмечается, что хотя колебания экспорта продолжают влиять на данные, последняя статистика свидетельствует о том, что рост экономической активности в первой половине 2025 года замедлился. Также низким остается уровень безработицы, а условия на рынке труда — стабильными. При этом в ФРС указали, что инфляция несколько повышена, а неопределенность относительно экономических перспектив является высокой.

«В поддержку своих целей FOMC (Федеральный комитет по операциям на открытом) принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 4,25 — 4,5%», — говорится в пресс-релизе.

В регуляторе подчеркнули, что твердо привержены цели по возврату инфляции к 2% при сохранении максимального уровня занятости.