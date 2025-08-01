Минфин списал 58,3 млрд рублей по кредитам 28 регионам

Минфин России на 1 августа заключил соглашения с 28 регионами о списании задолженности по бюджетным кредитам на сумму 58,3 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте министерства.

"На 1 августа Минфин России заключил соглашения о списании задолженности регионов по бюджетным кредитам в сумме 58,3 млрд рублей. Задолженность списана 28 регионам: Республике Адыгея, Алтаю, Бурятии, Дагестану, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Крыму, Марий Эл, Северной Осетии, Тыве, Алтайскому, Забайкальскому, Пермскому, Ставропольскому и Хабаровскому краю, Архангельской, Брянской, Калужской, Курганской, Новгородской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской, Свердловской, Челябинской, Ярославской и Еврейской автономной области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что размер списания соответствует объему средств, направленных этими регионами в прошлом году на одобренные сферы. Среди них реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализация фондов развития промышленности, поддержка компаний, осуществляющих управление территориями с преференциальными налоговыми режимами, реализация новых инвестиционных проектов и развитие опорных населенных пунктов, осуществление мер социальной поддержки населения, связанных с проведением специальной военной операции, реализация национальных проектов, а также мероприятий в рамках мастер-планов городов, расположенных на территориях субъектов Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны.