В МЭР сообщили о замедлении годовой инфляции

Инфляция в стране в годовом выражении сократилась на 28 июля до 9,02% с 9,17%, такие данные указаны в обзоре Министерства экономического развития «О текущей ценовой ситуации».

Дефляция на продовольствие с 22 по 28 июля составила 0,24%, тогда как на предыдущей отчетной неделе она была в размере 0,27%, передает РИА «Новости» со ссылкой на МЭР.

Стоимость плодоовощной продукции сократились на 4,1%, а на другую еду выросли на 0,1%.

Стоимость непродовольственных товаров за этот период замедлила рост до 0,01% с 0,08%. Цены же в туристических, регулируемых и бытовых услугах увеличились на 0,15% против 0,08% на с 15 по 21 июля.

Ранее Росстат сообщал, что в 2025 году число россиян с доходом выше одного миллиона рублей заметно выросло, достигнув почти 0,16% от общего количества работников.