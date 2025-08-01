В России разрастается нелегальный рынок золота

В 2024 году россияне приобрели 34,4 тонны золота и, хотя официальной статистики об объеме нелегального рынка нет, опрошенные «Известиями» эксперты оценили его в 20%. По словам эксперта Президентской академии Вячеслава Мищенко, это составляет 6,5-7 тонн в год. В эти цифры входят как незаконно добытое золото, так и сделки, проходящие «мимо кассы».

Нелегальный оборот ювелирных изделий и драгметаллов составляет около 50% и 20% соответственно, соглашается с Мищенко доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Ильяс Зарипов.

В России в связи с этим планируется ужесточить контроль за оборотом инвестиционных монет из драгметаллов (проект постановления разработан Минфином): кредитные организации будут собирать персональные данные клиентов и передавать их в Государственную информационную систему учета драгметаллов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК). В нее будет поступать информация о любых сделках с изделиями — например, о передаче монеты в залог, поясняет гендиректор юридической компании «Чистая среда» Руслан Кулешов.

Кроме того, любые сделки по купли-продаже банков, ломбардов и дилеров должны будут проходить с использованием кассово-контрольной техники (ККТ), интегрированной, в свою очередь, с модулем ГИИС ДМДК, уточняет руководитель «Центра правопорядка в г. Москве и Московской области» Александр Хаминский.

Нелегальный рынок золота растет и быстро замещает собой интерес населения и бизнеса к инвестированию в слитки, монеты и украшения, поясняет Зарипов. Доля фальсифицированной продукции, в свою очередь, сказывается на доверии потребителей, добавляют «Известия» со ссылкой на пояснительные документы к проекту Минфина.

В пресс-службе ведомства изданию отдельно сообщили, что в ходе финансового мониторинга удалось выяснить, что монеты из драгоценных металлов, например, задействованы в обналичивании денежных средств.

«Отмена НДС на покупку золота физическими лицами в РФ в 2022 году повысила привлекательность вложений в него, но едва ли создало условия для снижения доли нелегального сектора», — поясняет независимый эксперт Андрей Бархота.

Эксперты пока не пришли к единому мнению в отношении ужесточений на рынке драгметаллов. Пока одни из них апеллируют к тому, что изменения позволят отследить весь путь товара от продавца к покупателю, другие обращают внимание на закономерный рост административной нагрузки, способной затруднить работу в том числе в легальном поле. Последнее мнение в частности высказал исполнительный директор комитета по драгметаллам, драгкамням, ювелирному искусству и народно-художественным промыслам «Деловой России» Владимир Збойков.