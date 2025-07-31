В странах Восточной Европы существует мнение, что президент США Дональд Трамп может предложить российской стороне «колоссальные экономические сделки» для урегулирования ситуации на Украине. Вероятно, это станет «кувалдой», которая разрушит экономическую изоляцию России от западных стран, сообщает Politico со ссылкой на дипломатов из этих государств, а также американских экспертов.

Специалисты из сферы добычи и переработки нефти и газа считают, что такой шаг может привести к серьезным проблемам для энергетической отрасли США, поскольку он может замедлить рост экспорта сжиженного природного газа из Соединенных Штатов.

Руководители компаний, занимающихся добычей и переработкой нефти и газа, уже предупредили администрацию президента США о возможных последствиях такого решения. Как сообщает издание Politico, участники рынка также готовятся к тому, что их опасения могут быть проигнорированы.

Названа большая ошибка Трампа в отношении России

По словам Джеффри Пайетта, бывшего посла США на Украине, единственное, что может подорвать впечатляющий рост американской СПГ-индустрии, — это возобновление поставок из России.

«В этом нет никаких сомнений», — добавил он.

В ЕС беспокоятся, что ослабление американских санкций против России может привести к увеличению импорта российских энергоносителей, сообщает Politico. Издание обращает внимание на заявление Сергея Лаврова, главы российского МИДа, о том, что Москва обсуждала с Вашингтоном возобновление поставок по трубопроводу «Северные потоки».