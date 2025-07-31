Курс доллара неожиданно обвалился

Курс американского доллара на внебиржевых торгах неожиданно упал на три рубля. Об этом свидетельствуют данные Investing.

Торги утром 31 июля открылись на отметке в 81,66 рубля за один доллар. В итоге стоимость валюты достигла 77,8 рубля. Снижение составило порядка 3,73%.

Генеральный директор инвестиционной платформы «The Деньги» Евгения Шеншина считает, что в августе рубль будет находиться в пределах 79–86 за доллар, 93–101 за евро и 11,1–11,8 за юань. По ее словам, снижение ключевой ставки до 18% ожидаемо привело к плавному ослаблению рубля. Она отметила, что август пройдет в контролируемом валютном коридоре, если внешняя конъюнктура останется нейтральной.

Кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер спрогнозировал для «Газеты.Ru», что курс доллара составит 85–90 рублей перед дедлайном по ультиматуму президента США Дональда Трампа. Евро будет стоить 95–100 рублей, а юань — 11,5–12 рублей.