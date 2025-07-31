Индийские НПЗ приостановили закупки российской нефти

Четыре государственных нефтеперерабатывающих завода Индии, которые обычно приобретают российскую нефть, не делали запросов на ее поставку в течение примерно недели. Об этом сообщает Reuters.

По информации от этих предприятий, они обратились к спотовому рынку для поиска альтернативных источников поставок. В основном они рассматривают возможность закупки нефти из стран Ближнего Востока и Западной Африки.

Главными потребителями нефти из России в Индии остаются частные компании, занимающиеся переработкой, — Reliance Industries и Nayara Energy. При этом, по данным агентства, на долю государственных нефтеперерабатывающих заводов приходится более 60% от общей перерабатывающей мощности Индии, которая составляет 5,2 миллиона баррелей в день.

Индия отреагировала на решение Трампа о пошлинах

14 июля президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения 100-процентных таможенных сборов для государств, которые приобретают российскую нефть, в случае если Москва не достигнет всеобъемлющего мирного урегулирования конфликта с украинской стороной.

В минувший вторник стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent превысила 73 доллара за баррель на лондонской бирже ICE — это случилось после слов Дональда Трампа о России. Такие показатели были зафиксированы впервые с 23 июня 2025 года.