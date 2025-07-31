В США раскрыли, как рублю удалось стать супервалютой

Российский рубль смог стать самой быстрорастущей валютой в мире в 2025 году благодаря жесткой денежно-кредитной политике Центробанка и ожиданиям, которые появились на рынке и связаны с завершением конфликта на Украине. Об этом сообщает The Week.

В издании отметили, что в 2025 году рубль занял первое место среди мировых валют по темпам роста относительно доллара. Национальная валюта РФ за год укрепилась на 45%, показав более высокую динамику, чем золото и серебро, и опередив такие стабильные валюты, как шведская крона и швейцарский франк.

По мнению экспертов, такой успех рубля связан с жесткой денежно-кредитной политикой Банка России и ожиданиями на рынке, связанными с возможным завершением конфликта на Украине. Также положительно на валюту РФ повлияло активное использование китайского юаня в международных расчетах.