Путин подписал важный для инвесторов закон

Президент России Владимир Путин подписал закон о страховой защите средств на индивидуальных инвестиционных счетах третьего типа (ИИС-III) на сумму до 1,4 миллиона рублей. Это следует из документа, который размещен на официальном портале правовых актов.

«Закон предусматривает создание системы возмещения стоимости имущества, которое учтено на ИИС. В рамках этой системы должны будут осуществляться компенсационные выплаты гражданам — владельцам таких счетов в случае банкротства брокера или управляющей компании. Максимальный размер такой выплаты составит 1,4 миллиона рублей», — говорится в опубликованном документе.

Закон распространяется на ИИС-III, открытые с 1 января 2024 года, а также на счета, переведенные в этот статус из ранее открытых ИИС. Компенсационный фонд будет формироваться за счет взносов участников системы.

Новые правила вступят в силу через 10 дней после официального опубликования закона. Положения о компенсационных выплатах начнут действовать для гарантийных случаев, наступивших с 1 января 2026 года.

Ранее в России был принят закон об увеличении лимита страхового возмещения по безотзывным вкладам до 2,8 млн рублей, что позволило повысить общую сумму застрахованных накоплений одного человека до 4,2 млн рублей. Эти меры направлены на усиление защиты долгосрочных сбережений граждан и реализуются в рамках поручения президента по созданию новых инструментов с повышенной государственной гарантией.