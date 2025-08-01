Страну БРИКС уличили в тайной покупке нефти у Ирана

Lenta.ru

Китай продолжает тайно покупать иранскую нефть, используя для этих целей теневой флот. Это показало исследование, проведенное CBS.

Страну БРИКС уличили в тайной покупке нефти у Ирана
© Global Look Press

Авторы статьи напомнили, что США много лет старались блокировать экспорт иранской нефти, вводя жесткие санкции и пытаясь остановить танкеры, которые ее транспортировали. 30 июля были введены дополнительные рестрикции, названные самыми масштабными с 2018 года. Однако журналисты выяснили, что иранские суда приходят к побережью Малайзии на архипелаге Риау и там нефть перегружается на танкеры идущие в Китай, который приобретает 90 процентов иранской нефти.

Отмечается, что согласно прошлогоднему докладу Конгресса США, торговля принесла Ирану до 70 миллиардов долларов. В свою очередь, Китай не признает односторонние санкции Вашингтона против Ирана и заявляет, что его торговля с этой страной законна. Как показало расследование CBS, Пекин и Тегеран не только не прекратили сотрудничество, но и наращивают обороты данной торговли.

Ранее сообщалось, что новые санкции США против Ирана коснулись больше полусотни физических и юридических лиц, связанных с Мохаммедом Хоссейном Шамхани, сыном советника верховного лидера Ирана Али Шамхани.