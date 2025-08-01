Страну БРИКС уличили в тайной покупке нефти у Ирана

Китай продолжает тайно покупать иранскую нефть, используя для этих целей теневой флот. Это показало исследование, проведенное CBS.

Авторы статьи напомнили, что США много лет старались блокировать экспорт иранской нефти, вводя жесткие санкции и пытаясь остановить танкеры, которые ее транспортировали. 30 июля были введены дополнительные рестрикции, названные самыми масштабными с 2018 года. Однако журналисты выяснили, что иранские суда приходят к побережью Малайзии на архипелаге Риау и там нефть перегружается на танкеры идущие в Китай, который приобретает 90 процентов иранской нефти.

Отмечается, что согласно прошлогоднему докладу Конгресса США, торговля принесла Ирану до 70 миллиардов долларов. В свою очередь, Китай не признает односторонние санкции Вашингтона против Ирана и заявляет, что его торговля с этой страной законна. Как показало расследование CBS, Пекин и Тегеран не только не прекратили сотрудничество, но и наращивают обороты данной торговли.

Ранее сообщалось, что новые санкции США против Ирана коснулись больше полусотни физических и юридических лиц, связанных с Мохаммедом Хоссейном Шамхани, сыном советника верховного лидера Ирана Али Шамхани.