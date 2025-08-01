Путин поручил оптимизировать строительство российского мегапроекта

Президент России Владимир Путин поручил правительству и РЖД оптимизировать строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга. Перечень требований главы государства по поводу мегапроекта опубликован на сайте Кремля.

Камбин и РЖД должны принять решения по завершению проектирования на всех этапах строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург. При этом важно учесть заключения Главгосэкспертизы и оценить стоимость работ. Доклад президенту нужно представить до 15 сентября 2025 года.

Помимо этого, Путин попросил сформировать модель развития сети ВСМ по всей России, исходя из конкретных сроков и параметров каждого проекта. Сделать это нужно до 31 марта 2026 года, а ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

Правительство одобрило спорный мегапроект

Отдельные поручения глава государства дал правительству и Сбербанку, который участвует в финансировании российского мегапроекта. К 1 октября 2025 года им нужно решить, как будут использованы для строительства ВСМ 300 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния.

В начале июля Путин потребовал уточнить сроки экспертизы проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что время в пути от Москвы до Петербурга по ВСМ сократится до 2 часов 15 минут. Поезда будут способны разгоняться до 400 километров в час.