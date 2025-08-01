Власти Швейцарии шокированы решением США

Правительство Швейцарии выражает крайнее удивление в связи с введением США 39-процентной пошлины на импорт товаров из Швейцарии. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник.

Сегодня президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин от 15% до 41% в отношении более 60 стран и Евросоюза. Они начнут действовать с 7 августа. Наиболее высокие пошлины назначены для Ирака (35%), Сербии (35%), Швейцарии (39%), Лаоса (40%), Мьянмы (40%) и Сирии (41%). Депутат Швейцарии в беседе с FT подчеркивает, что страна пребывает «в шоке» от 39-процентных тарифов США.

«Непонятно, чего США хотят от нас», — подчеркнул он.

Швейцарское правительство изначально было настроено оптимистично, полагая, что страна одной из первых заключит торговую сделку с Соединенными Штатами, говорится в материале.

В 2024 году Швейцария продала американской стороне товаров на сумму 60,9 миллиарда долларов. Основной статьей дохода стало золото, его стоимость составила 11 миллиардов долларов. 60% продукции фармацевтических компаний Швейцарии также отправляется в США.