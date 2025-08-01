Трамп призвал сместить руководство ФРС

Президент США Дональд Трамп призвал совет управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) сместить руководство регулятора. Взять управление на себя необходимо, если глава ФРС Джером Пауэлл не снизит процентные ставки, пояснил глава государства в соцсети Truth social.

Американский лидер заявил, что если Пауэлл не смягчит денежно-кредитную политику в стране, управляющие должны сместить его.

«Упрямый кретин Пауэлл должен существенно снизить ставки прямо сейчас. Если он продолжит отказываться от этого, совет управляющих должен взять управление на себя и сделать то, что, как знает каждый, должно быть сделано», — призвал Трамп.

По словам Трампа, если ставку не понизить, то экономика США может замедлиться.

Пауэлл, в свою очередь, заявлял, что тарифы Трампа спровоцируют рост цен на фоне замедления экономики и ослабления рынка труда в США. Кроме того, он считает, что политика Белого дома может помешать достижению цели по инфляции в два процента.

В последние месяцы Трамп систематически критикует главу ФРС за то, что он торопится снижать ставку. Он уже называл его крупным неудачником, а также злым и глупым. В своих обращениях американский лидер, как правило, называет Пауэлла «слишком поздно Пауэлл», настаивая, что снизить ставку необходимо было уже давно.

Срок полномочий Пауэлла истекает в мае 2026 года, и, хотя Трамп уже опровергал сообщения о намерении уволить его досрочно. Однако среди журналистов есть мнение, что поводом для отставки главы ФРС может стать дорогостоящий ремонт зданий регулятора.