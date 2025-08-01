ЦБ России разрешил покупку валюты инвесторам из недружественных стран

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ЦБ России разрешил покупку валюты инвесторам из недружественных стран, которые придут на внутренний рынок инвестировать новые деньги.

ЦБ России разрешил покупку валюты инвесторам из недружественных стран
© РИА Новости
«Банк России снял ограничения на покупку на внутреннем рынке иностранной валюты для зарубежных инвесторов недружественных стран, которые придут на российский рынок и будут инвестировать по новым правилам», — говорится в сообщении регулятора.

Ранее стало известно, что в Ставрополе ещё девять инвестпроектов планируют запустить до конца года.