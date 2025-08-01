ЦБ России разрешил покупку валюты инвесторам из недружественных стран, которые придут на внутренний рынок инвестировать новые деньги.

«Банк России снял ограничения на покупку на внутреннем рынке иностранной валюты для зарубежных инвесторов недружественных стран, которые придут на российский рынок и будут инвестировать по новым правилам», — говорится в сообщении регулятора.

Ранее стало известно, что в Ставрополе ещё девять инвестпроектов планируют запустить до конца года.