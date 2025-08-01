Стало известно, по кому ударят новые санкции Трампа против РФ

Новые санкции президента США Дональда Трампа против России в первую очередь ударят по РФ и ее ключевым партнерам, однако они также отразятся на самих Соединенных Штатах и других энергозависимых экономиках. Об этом в беседе с NEWS.ru заявили опрошенные эксперты.

Ранее Трамп заявлял, что введет 100% пошлины в отношении России и ее торговых партнеров, если Вашингтон и Москва не заключат сделку по Украине в течение 50 дней. В понедельник, 28 июля, он сократил этот срок до 10-12 дней, а уже во вторник объявил о начале отсчета десятидневного срока, который истечет 8 августа.

Оценивая последствия от возможных санкций, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев, заявил, что основной удар от них придется по РФ, которой придется сократить поставки нефти и глубже дисконтировать сорт Urals, что уменьшить валютные поступления в бюджет, а также по ключевым партнерам страны.

При этом, по его словам, эффект домино неизбежно отразится и на США и других энергозависимых экономиках, поскольку 100% тарифы обнулят экономический смысл импорта дешевого российского топлива. В частности, Индии и Китаю придется либо перекладывать издержки на внутренний рынок, либо уходить в непрозрачные схему с ростом страховых и логистических издержек. В свою очередь США могут столкнуться с ростом цен на нефть марки Brent и усилением инфляции. Астафьев считает, что полноценное эмбарго способно «перегреть» рынок и подорвать антикризисную риторику Вашингтона.

По мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, существует два основных сценария санкционной политики Трампа против РФ. Первый заключает в том, что Вашингтон заставит Индию и Китай отказать от российской нефти, из-за чего Москве придется резко сократить добычу.

«Мы экспортируем порядка 4,5 миллионов баррелей сырой нефти в сутки. И, естественно, нас заменить никто не сможет. Начнется глобальный дефицит, и цены на сырье достигнут трехзначных значений —150–200 долларов за баррель», — сказал он, отметив, что в таком случае мировая экономика уйдет в рецессию.

Второй сценарий предполагает, что Китай и Индия не перестанут закупать нефть у РФ и Трампу придется ввести против них повышенные пошлины.

«Тогда товары в США подорожают, начнет раскручиваться инфляция, ФРС страны будет поднимать ставку, чтобы эту инфляцию побороть, дорогие кредиты приведут к рецессии американской экономики», — добавил Юшков.

На этом фоне он считает, что угрозы Трампа являются лишь попыткой усилить свою переговорную позицию и заставить всех пойти навстречу Вашингтону «заранее», то есть до введения санкций.