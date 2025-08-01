Следовавшие в Индию танкеры с нефтью из РФ изменили маршрут

Два нефтяных танкера из России изменили свой маршрут после введения новых санкций от США. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что танкеры держали курс на Индию, но изменили маршрут после введения санкций. Согласно новым ограничениям, покупающие российскую нефть страны могут облагаться дополнительными пошлинами в 100% при торговле с США.

«По меньшей мере два судна, груженные российской нефтью, предназначенной для нефтеперерабатывающих заводов в Индии, были перенаправлены в другие пункты назначения после новых санкций США», — сообщает издание.

Источник также добавляет, что один из кораблей был перенаправлен в Китай, а другой направился в Египет. При этом еще один корабль все еще двигается в сторону Индии.

Танкеры с российской нефтью застряли у берегов ее крупнейшего покупателя

Ранее Трамп объявил о введении пошлин в 25% в отношении Индии.