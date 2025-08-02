В России напомнили работодателям об обязательной индексации зарплат

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила работодателям об обязательной индексации зарплат в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. О норме Трудового кодекса РФ депутат сообщила в разговоре с «Лентой.ру».

«У нас в соответствии со статьей 134 работодатель обязан повышать заработную плату в связи с реальным уровнем инфляции. Индексация проводится по коллективному договору, то есть стороны должны договариваться, на какой процент, когда и в каком объеме [будет повышение]», — заявила Бессараб.

При этом депутат отметила, что не все работодатели действительно выполняют эту норму.

«У нас есть коллективные договоры в организациях, в которых стороны трудовых отношений имеют право включить в том числе и ежегодные индексации заработной платы на уровне не ниже инфляции или на уровень 105 процентов от инфляции — есть и такие договоры. Другое дело, что сегодня, к сожалению, не во всех организациях есть профсоюзы. А работники сами не заключают коллективный договор, хотя это необходимо», — добавила она.

Ранее стало известно, что с 1 октября зарплаты для отдельных категорий бюджетников проиндексируют на 7,6 процента. Повышение коснется работников казенных, бюджетных и автономных учреждений, сотрудников федеральных государственных органов и гражданского персонала воинских частей, а также ряда других категорий.