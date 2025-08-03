Названа причина, по которой Индия не спешит выполнять требования Трампа

Власти Индии не посчитали необходимым дать государственным НПЗ указания об остановке закупок российской нефти. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, президент США Дональд Трамп в июле заявил о своем желании ввести импортные пошлины для государств, приобретающих нефть и газ у России.

«Индия не давала своим нефтеперерабатывающим заводам указаний прекратить закупку российской нефти. Решение о прекращении импорта из России пока не принято», — пояснил собеседник агентства.

Источник заметил, что государственные и частные НПЗ сами принимают коммерческие решения о покупке нефти у поставщиков.

По его мнению, уменьшение или отказ от закупок российской нефти вынудит Индию обратиться к странам Персидского залива, где нефть обходится дороже.

Нью-Дели не заинтересован в увеличении расходов на импорт, резюмировал собеседник агентства.