Рост российской экономики в условиях санкций расстроил Запад. Об этом пишет The Washington Post (WP).

«Неспособность западных санкций парализовать экономику России стала одним из самых стойких разочарований», — отмечает издание. По словам автора, Москва смогла выдержать под напором санкций благодаря поддержке Индии и Китая. Он обвиняет бывшего президента США Джо Байдена в том, что он не помешал этому сотрудничеству.

«Байден опасался, что чрезмерное давление на Китай или Индию с целью прекращения закупок российской нефти приведет к резкому росту цен на бензин, который затормозит экономику США и, следовательно, разрушит его надежды на переизбрание», — объясняет журналист.

Нынешний американский лидер Дональд Трамп, как пишет WP, более склонен использовать санкции против партнеров России. Он уже повысил тарифы на индийские товары и ввел импортную пошлину. С Китаем Трамп, как подчеркивает обозреватель, ведет себя более осторожно: пытается балансировать, поскольку в будущем планирует заключить со страной торговое соглашение.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин нанес скрытый, но мощный удар США с помощью Китая в ответ на угрозы Трампа ввести 100-процентные пошлины. РФ незаметно нарастила экспорт меди в КНР, а та, в свою очередь, снизила объем закупок этого металла у США.