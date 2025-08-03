Зеленский ввел санкции против судов, перевозящих российскую нефть

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении санкций в отношении 94 физических и пяти юридических лиц, среди которых — капитаны судов, якобы участвующие в транспортировке российской нефти и нефтепродуктов. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Telegram.

По словам Зеленского, это первый из трех подготовленных санкционных пакетов. Он уточнил, что Киев будет пытаться согласовать меры с западными партнерами. Санкционный список размещен на официальном сайте президента Украины. В нем указаны 94 человека, в том числе 83 гражданина России, а также выходцы из Бангладеш, Индии, Китая, Ирана, Пакистана, Мьянмы и Грузии. Среди компаний — пять юридических лиц из РФ, включая «Газпромнефть шиппинг».

Ранее Верховная рада Украины уже рассматривала законодательные инициативы, касающиеся так называемого «теневого флота», который, по утверждению Киева, используется для обхода санкций на экспорт российских нефти и нефтепродуктов. Зеленский регулярно подписывает указы о санкциях против граждан России и других стран, а также против компаний, которых Киев обвиняет в сотрудничестве с Москвой.