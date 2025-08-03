Комитет парламента Ирана одобрил законопроект о деноминации риала

Комитет по экономике парламента Ирана одобрил законопроект о деноминации риала.

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Об этом сообщил глава комитета Шамседдин Хосейни.

«Реформа валюты в количественном отношении остаётся в силе, «единица новой валюты» будет эквивалентна нынешним 10 000 риалов», — цитирует его ТАСС.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи заявил, что у Ирана и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) огромный потенциал по развитию сотрудничества.