Прекращение энергетического сотрудничества с Россией обошлось странам Евросоюза более чем в один триллион евро. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью "Известиям".

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По словам дипломата, торговые обороты в энергетической сфере между ЕС и Россией практически свелись к нулю. Это привело к резкому росту цен на природный газ в Европе, которые теперь в несколько раз превышают американские, а также к увеличению стоимости электроэнергии в 2-3 раза.

В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что общий ущерб европейской экономики от антироссийских санкций оценивается примерно в 1,5 триллиона долларов. Последствиями стали и минимальные темпы роста ВВП Евросоюза - всего 0,5% в 2023 году и 1% в 2024.

Ранее сообщалось, что западные СМИ удивлены числом желающих переехать в Россию.