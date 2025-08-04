Период крепкого курса рубля не продлится долго.

Об этом в беседе с изданием «Газета.ру» предупредил инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, несмотря на то, что российская валюта всё ещё демонстрирует стабильность и необычайную силу, ситуация скоро изменится. Эксперт отметил, что Центральный банк России начал цикл снижения ключевой ставки, что негативно скажется на национальной валюте, поскольку привлекательность рублёвых инструментов постепенно снижается.

Это может привести к оттоку средств в валютные активы. Дополнительным фактором ускорения девальвации рубля станет возможное снижение нефтяных котировок до уровня около 60 долларов за баррель. Бахтин пояснил, что такой сценарий возможен при обострении торговых войн, замедлении экономики США и Китая, а также на фоне развития глобального финансово-экономического кризиса.

По оценкам ОПЕК, Международного энергетического агентства и министерства энергетики США, в ближайшие два года спрос на нефть не снизится существенно. Поэтому сценарий с ценой ниже 60 долларов за баррель не считается базовым.

Тем не менее полностью исключать его нельзя. В случае снижения ключевой ставки ЦБ и значительного падения цен на нефть, по прогнозам инвестстратега, рубль ожидается девальвация, по итогам которой курс доллара подскочит до 110.