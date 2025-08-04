В России предложили продлить упрощенный механизм импорта товаров

Минэкономразвития предложило продлить ещё на один год механизм упрощённой сертификации и маркировки импортных товаров, пишет газета «Ведомости».

Срок действующей редакции постановления правительства № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в России» истекает 1 сентября 2025 года.

Ранее замгендиректора по логистике 3PL-оператора NC Logistic Артём Васканян сообщил, что электроника и алкоголь лидируют среди товаров, ввозимых в Россию по схеме параллельного импорта.

В мае Россия обновила перечень товаров, разрешённых для параллельного импорта.