В Китае заявили, что Трамп переоценил влияние США на мировую торговлю

Президент США Дональд Трамп переоценил влияние Соединенных Штатов и не сможет изменить правила торговли, пишет китайская газета China Daily.

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«На долю США приходится около 17% глобального товарооборота, и они переоценивают свою способность повлиять на изменение торговых правил в мире, просто размахивая тарифной дубинкой», — пишут авторы публикации об угрозах Трампа по поводу контрмер в отношении стран, закупающих российскую нефть.

По их словам, американский президент использует односторонний протекционистский и «эксплуататорский» подход, завуалированный под «искусство сделки», а давление на Индию с требованием прервать закупки российской нефти только «больше осложнит торговые консультации между США и Индией, которые зашли в тупик».

До этого соучредитель MoversGroup, эксперт по международной логистике Евгений Сталь заявлял, что российская нефть остается для Азии наиболее приемлемым вариантом, поскольку другие поставку выйдут дороже, при этом возможны «точечные заморозки» в покупках нефти РФ и временные паузы под внешнем давлением.

По словам Сталя, Китай и Индия уже научились обходить западные санкции, к примеру, смешивая нефть.