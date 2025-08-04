В России будут лицензировать продажу табака

Статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявил о подготовке Министерством финансов поправок в законодательство о лицензировании торговли табачной и никотинсодержащей продукцией. Подробности о нововведении узнали «Известия».

Лицензии будут выдаваться на оптовую, розничную и развозную торговлю по принципу «один торговый объект или одно транспортное средство — одна лицензия». Как сообщил заместитель министра, процесс получения лицензии будет проходить в несколько этапов. Выдача лицензий начнется 1 марта 2026 года и продлится до 1 сентября того же года. После этой даты продажа табачных изделий и продукции с содержанием никотина без лицензии будет запрещена. Однако с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2027 года будет действовать переходный период, который позволит торговым точкам адаптироваться к новым требованиям.

Субъектам РФ предоставят право вводить дополнительные ограничения в отношении мест розничной торговли, а также увеличивать минимальную площадь торговых объектов, но не более чем в два раза.

По мнению Александра Анфиногенова, независимого эксперта в области FMCG, лицензия — это эффективный инструмент для борьбы с подделками. Если покупатель приобретает товар в магазине, который имеет лицензию, он может быть уверен в том, что продукция легальна и соответствует стандартам качества.

Специалисты обратили внимание на то, что законопроект предлагает установить пошлину за предоставление лицензии на розничный оборот таких товаров. Она будет равна 20 тыс. рублей за каждый год действия торговой лицензии на каждой торговой точке. Пошлина за выдачу лицензии на оптовый оборот, действующей пять лет, составит 800 тыс. рублей.