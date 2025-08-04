Названы последствия ограничений Китая для оборонной отрасли Запада

Китай ограничивает поставки критических минералов западным оборонным компаниям, вынуждая их искать альтернативы. Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в компаниях.

Как отмечается, минералы необходимы для производства всего — от пуль до реактивных истребителей. Некоторые материалы сейчас продаются в пять и более раз дороже из-за ограничений.

В июне The New York Times писала, что Китай — единственная страна, производящая самарий для военных целей, что делает западные армии зависимыми от него. В декабре 2024 года Китай запретил экспорт галлия, германия и сурьмы в США. Это приводит к росту стоимости оборонных систем и возможному сокращению производства.

Гендиректор американской «дочки» Leonardo предупреждает о задержках с поставками из-за нехватки германия, используемого в инфракрасных датчиках. Пентагон требует от подрядчиков прекратить закупки редкоземельных магнитов китайского происхождения к 2027 году. Некоторые компании нарастили запасы, но их хватит на год или несколько месяцев.

Как отмечается, крупные производители используют влияние на рынке для получения материалов, а стартапы беспилотников уязвимы из-за ограниченного бюджета и опыта. Китай требует от поставщиков предоставления конфиденциальной информации о продукции и производственных линиях, чтобы гарантировать, что материалы не будут использованы в военных целях.

Китай ограничил экспорт редкоземельных металлов в апреле на фоне торговой войны с США. В мае стороны договорились об отмене пошлин на 90 дней, срок соглашения истекает 12 августа.