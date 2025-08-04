Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2025 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже 69 долларов за баррель впервые с 28 июля, когда президент США Дональд Трамп заявил о резком сокращении 50-дневного срока, который он дал Москве для урегулирования конфликта на Украине, перенеся дедлайн на 8 августа. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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Мировые цены на нефть начали снижаться в понедельник, 4 августа, в том числе на фоне принятого накануне решения восьми стран ОПЕК+ об увеличении добычи, которое, как пишет эксперт «БКС Экспресс» Людмила Рокотянская, фактически знаменует собой полную отмену ранее произведенных добровольных сокращений в связи с крепким спросом на топливо и низким уровнем мировых запасов.

На момент написания материала стоимость барреля снижалась на 1,08 процента, до 68,92 доллара. После заявлений Трампа на прошлой неделе она, напротив, подскочила выше 70 долларов.

На динамику стоимости нефти могла повлиять и позиция премьер-министра Индии Нарендры Моди. Как пишет американское агентство Bloomberg, глава правительства «занял дерзкую позицию» в ответ на угрозы Трампа ввести пошлины, призвав граждан покупать местные товары. По данным издания, кабмин не давал индийским нефтеперерабатывающим компаниям указаний прекратить закупки российской нефти и «решение о приостановке закупок пока не принято». Как государственные, так и частные нефтеперерабатывающие компании имеют право приобретать нефть у предпочтительных поставщиков, а закупки сырой нефти остаются коммерческим решением, говорится в публикации.