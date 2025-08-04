Цена бензина Аи-95 на бирже обновила рекорд сентября 2023 года

Стоимость бензина марки "Премиум-95" по итогам биржевых торгов в понедельник впервые превысила 77 тыс. рублей за тонну и обновила ценовой рекорд, достигнутый в сентябре 2023 года.

Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена бензина Аи-95 выросла в понедельник на 1,08%, до 77,001 тыс. рублей за тонну. Это значение является историческим максимум для стоимости бензина Аи-95. Предыдущий рекорд был достигнут в сентябре 2023 года - тогда цена бензина Аи-95 оказалась на отметке 76,876 тыс. рублей за тонну.