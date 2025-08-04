Казахстан экспортировал в Венгрию первую партию нефти

Казахстанская национальная нефтегазовая компания "Казмунайгаз" (КМГ) экспортировала первую партию нефти в Венгрию через Хорватию.

Об этом сообщили в КМГ.

"В рамках стратегического расширения сотрудничества между АО НК "Казмунайгаз" (КМГ) и MOL Group (Венгрия) была осуществлена первая поставка казахстанской нефти в объеме 85 тыс. тонн на венгерский нефтеперерабатывающий завод. Морскую транспортировку из порта Новороссийска до хорватского порта Омишаль обеспечил национальный перевозчик "Казмортрансфлот" (дочернее предприятие КМГ) на своем танкере Alatau", - говорится в заявлении.

По данным КМГ, дальнейшая транспортировка от порта до конечного пункта - НПЗ "Сазхаломбатта" в Венгрии - будет произведена по Адриатическому нефтепроводу, которым управляет хорватская компания Jadranski naftovod (JANAF).

Ранее казахстанское Минэнерго проинформировало о возможности поставок казахстанской нефти на венгерскую территорию через трубопровод "Дружба". Казахстан в течение 2025 года должен был осуществить тестовые поставки сырья в Венгрию, согласно договоренности, достигнутой в феврале в ходе встречи главы Минэнерго Казахстана Алмасадама Саткалиева с посетившим Астану венгерским министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Петером Сийярто.