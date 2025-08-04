ЕС обвинили в пренебрежении собственной экономикой

В Евросоюзе сознательно поставили политические интересы выше экономического процветания. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По мнению специалиста, подобный курс уже стоит странам Евросоюза 1 трлн евро и может вызвать дальнейшее усугубление ситуации. Однако точную сумму оценить сложно, отметил он.

«Руководители ЕС считают, что экономика вторична, что главное — политические цели отстаивать свои, что надо поддерживать Украину, а о себе думать необязательно», — указал Юшков.

Он подчеркнул, что для Брюсселя сейчас важно продвигать политические идеалы. По его мнению, это неизбежно приводит к ухудшению уровня жизни в европейских государствах. По словам Юшкова, «руководители ЕС считают, что главное для них — это некие европейские ценности». Однако они «приводят к тому, что уровень жизни, в том числе в Евросоюзе, тоже понемножку снижается, экономика ухудшается», заявил Юшков, назвав это «платой за политизацию».

Ранее ЕС ввел очередной пакет «самых жестких» санкций против России в попытках вновь ограничить ключевой экспорт и снизить доходы Москвы.