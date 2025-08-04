В ФАС подтвердили планы повысить минимальный объем продаж бензина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ рассматривает вопрос повышения минимального норматива продаж бензина на бирже до с 15% до 17%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Эта мера поспособствует обеспечению прозрачности ценообразования и минимизации рисков необоснованного роста цен», — говорится в заявлении.

В ФАС также проводят мониторинг цен на примерно 12 тыс. автозаправок с целью выявления возможных нарушений антимонопольного законодательства РФ.

1 августа газета «Известия» сообщила, что в России средняя стоимость одной заправки автомобиля по итогам января-июня 2025 года составила 1,3 тыс. рублей, что на 9% больше, чем за такой же период 2024 года.

24 июля кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Залина Казова спрогнозировала, что в августе бензин на российских заправках подорожает. По ее словам, стоимость литра АИ-95 вырастет на 10,2% по сравнению с августом 2024 года, до 60,2 рубля, а АИ-92 — на 9,5%, до 55,1 рубля.