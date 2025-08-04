Стремление властей Индии продолжить закупки российской нефти объяснили

Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в разговоре с Рамблером объяснил стремление властей Индии продолжить закупки российской нефти.

Ранее в материале агентства Bloomberg отмечалось, что индийский премьер Нарендра Моди выступил с «вызывающим заявлением» на фоне требований президента США Дональда Трампа не покупать российскую нефть, указав не необходимость защищать экономические интересы Индии.

В среднем Индия закупает у России 1,8 млн баррелей нефти в сутки. На нас приходится порядка 40% всего импорта нефти в Индию. Иногда показатель доходит и до 50%. А это большие объемы. За нами идет Ирак, который поставляет в Индию около 1 млн баррелей в сутки. И индийские власти понимают, что нигде в мире им не найти таких объемов нефти и по таким ценам, которые есть у РФ. Более того, если они откажутся от российской нефти, то не факт, что ее в полном объеме будет покупать Китай. По крайней мере, на выстраивание соответствующих цепочек уйдет определенное время. Пока будут подписываться контракты, Россия будет вынуждена сократить объемы добычи. А если рынок потеряет объем нефти в размере 1,8 млн баррелей в сутки, то это уже вызовет дефицит и рост цен. Получается, Индия стоит перед выбором. Она может покупать российскую нефть со скидкой по цене около 60 долларов за баррель, или же отказаться от этих закупок и получить всю нефть в мире по цене 120-150 долларов за баррель. Когда в 2022 году Россия перестраивалась на альтернативные рынки, мы на несколько недель сокращали добычу всего на 1 млн баррелей в сутки, и это привело к подорожанию нефти на рынке до 120 долларов за баррель. Так что в Индии видят соответствующую перспективу. Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

Никто не может гарантировать, что в случае отказа Индии от российской нефти власти США откажутся от введения пошлин на ее товары, подчеркнул эксперт.

«Власти Индии видят, что даже те страны, которые во всем слушались США и выполняли их указания, например Япония, все равно получили импортные пошлины. Поэтому в чем здесь смысл слушать США и лишать себя такого конкурентного преимущества, как дешевая российская нефть?» - сказал эксперт.

Высокие мировые цены на нефть невыгодны самому Вашингтону, и в Нью-Дели это прекрасно понимают, добавил Юшков.

«Пока заявления Трампа воспринимаются в Индии как шантаж и необоснованная угроза. Поэтому в вопросе поставок российской нефти в Индию я бы сделал ставку на то, что страна все-таки сохранит закупки, но при этом воспользуется ситуацией и потребует дополнительную скидку. Индийцы будут указывать на то, что российская нефть теперь «токсична». В моменте они могут даже сократить закупки, придержать разгрузку танкеров, указывая, что находятся в раздумьях. Но все это будет делаться для того, чтобы выпросить дополнительную скидку», - считает аналитик.

Индия не прекратила получение российской нефти, несмотря на давление США и ЕС. Об этом ранее сообщила газета The Times of India.