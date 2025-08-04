ЕК: ЕС не отменил, а заморозил ответные пошлины против США

Европейский союз не отменял ответные пошлины против США на €93 млрд после заключения торговой сделки с главой американской администрации Дональдом Трампом. Они были заморожены.

Об этом проинформировала пресс-служба Еврокомиссии. Отмечается, что объединение продолжает работать с США по завершению подготовки исполнительных мер в рамках достигнутой договорённости.

«В рамках достижения этой цели Еврокомиссия принимает решения, чтобы заморозить ответные меры против США, которые должны были вступить в силу 7 августа», — приводит текст сообщения ТАСС.

Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС заключил невыгодную и неправомерную сделку с США.