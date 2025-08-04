В Иране могут деноминировать национальную валюту

Власти Ирана могут деноминировать национальную валюту — риал. Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что иранский парламент (меджлис) уже работает над соответствующей реформой. Согласно плану авторов инициативы, деноминация позволит сократить число нулей при расчетах — это позволит снизить цену производства банкнот и облегчить финансовые исчисления.

«Экономический комитет меджлиса выработал основные положения законопроекта о реформе. По словам главы комитета Шамседдина Хосейни, новая валюта также будет называться риалом, один новый риал будет обмениваться на 10 тысяч современных риалов», — сообщает издание.

Ранее власти Ирана заявили, что не допустят МАГАТЭ к своим ядерным объектам.