Миронов призвал ограничить инфляцией рост розничных цен на бензин

Рост стоимости бензина на бирже может привести к существенному подорожанию топлива на автозаправках в России, заявил ТАСС председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. По его словам, ранее фракция призывала законодательно ограничить цены на топливо уровнем инфляции. "Сейчас такая мера была бы очень кстати", — считает Миронов. Депутат отметил, что на топливном рынке уже успело сказаться временное эмбарго на экспорт бензина, которое только вступило в силу. Парламентарий рассказал, что одной из причин повышения цен на топливо является традиционно высокий спрос на нефтепродукты в сезон уборки урожая. 4 августа бензин марки Аи-95 достиг рекордной цены на бирже — 77 тысяч рублей за тонну. Средняя розничная цена бензина в России с 21 по 28 июля увеличилась на 0,26%, или на 16 коп. - до 61,02 руб. за литр. При этом дизельное топливо подорожало на 0,04%, или на 3 коп., до 71,5 руб. за литр. 24 июля газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники писала, что российское правительство в случае резкого повышения цен на дизельное топливо может запретить его экспорт.