Курс рубля осенью предрекли

Осенью курс рубля может сместиться к уровню более 85 рублей за доллар. Об этом заявил управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов в беседе с агентством «Прайм».

По словам специалиста, ослаблению российской валюты будет способствовать сезонная активизация импорта. Также повлияю вторичные санкции на экспорт из России и трансграничные системы расчетов.

Банк России впервые с 29 июля опустил официальный курс доллара ниже 80 рублей.

Курс рубля под давлением: что ожидать в ближайшие дни

Евро на прошлой неделе поднимался выше 95 рублей, а доллар выше 83-х, однако 31 июля произошло их резкое снижение, что некоторые эксперты объясняют неверием рынков в способность США нанести серьезный экономический удар и изолировать Россию.