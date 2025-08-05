США намерены окончательно развалить промышленность Европы

США и Европа заключили торговую сделку, но для Старого Света она обернется большими потерями. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, Германия недосчитается около 30 миллиардов евро в год из-за пошлин на автомобили, фармацевтику и другие товары. По оценкам Deloitte, падение экспорта в США достигнет 23%, а фармацевтика потеряет 20%.

В материале говорится, что Германия, вероятно, пытается компенсировать убытки за счет других рынков ЕС, Азии и Южной Кореи, однако, по словам экспертов, это потребует времени и серьезных вложений. Немецкая продукция ориентирована на развитые рынки, включая США, и без этого рынка она станет неконкурентоспособной, отмечают они.

Сообщается, что инфляция растет, инвестиции падают, а безработица увеличивается. Немецкий автопром и химическая промышленность переносят производства в США, чтобы избежать высоких пошлин. Это усиливает деиндустриализацию и может привести к закрытию малых предприятий в ФРГ, указывают собеседники.

По их словам, ЕС может потерять до 20% рабочих мест, а другие страны, такие как Ирландия и Франция, столкнутся с падением экспорта и оттоком инвестиций. Сделка предполагает, что ЕС вложит 510 миллиардов евро в американскую экономику и закупит энергоносителей на 638 миллиардов, что подчеркивает зависимость Европы от политики США.