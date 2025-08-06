Запасы газа в подземных хранилищах Украины находятся на самом низком уровне. Об этом сообщила украинская консалтинговая компания EXPRO.

По её данным, на 5 августа хранилища заполнены на 32,3%, закачано более 10 млрд куб. м.

«Запасы в хранилищах в этом году остаются самыми низкими, по крайней мере за последние 12 лет», — отметила компания.

Ранее издание «СТРАНА.ua» писало, что Украина наращивает закупку природного газа преимущественно российского происхождения из Венгрии и Словакии.