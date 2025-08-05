«Тенденция отрицательная»: будет ли спад в российской промышленности

Эксперты, опрошенные «Известиями», рассказали о ситуации в российской промышленности. В частности, по словам Дмитрия Евдокимова, научного сотрудника лаборатории количественного анализа экономических эффектов Института Гайдара, тенденция сейчас отрицательная, однако она не означает неизбежного спада экономики, особенно на фоне сохраняющейся активности в оборонных и инфраструктурных секторах.

Издание отметило, что очередной ежемесячный опрос менеджеров по закупкам показал снижение деловой активности в обрабатывающей промышленности. Падают заказы, производственные объемы, занятость и цены на продукцию. Основные причины спада — высокая ключевая ставка, снижение потребительского спроса и сезонные факторы. Однако индекс PMI не указывает на угрозу рецессии, говорится в материале.

Согласно исследованию S&P Global, индекс PMI в июле 2025 года составил 47 пунктов против 47,5 в июне. Ухудшение операционных условий стало самым сильным с марта 2022 года. Новые заказы сократились в четвертый раз за последние пять месяцев. Экспортные заказы выросли впервые за пять месяцев.

Производственные объемы падали самыми резкими темпами за три года. Затраты компаний и цены на продукцию растут, но инфляция издержек замедлилась. Занятость в индустрии продолжила сокращаться. Оптимизм бизнеса упал до минимума из-за экономической неопределенности.

Аналитик «Цифра брокер» Егор Зиновьев связывает снижение активности с низким спросом. Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая отмечает концентрацию роста в отраслях ОПК. В остальных отраслях наблюдается спад на фоне жесткой денежно-кредитной политики и охлаждения спроса. Экономисты считают, что говорить о рецессии пока рано. Снижение ключевой ставки ЦБ и рост госрасходов могут смягчить ситуацию, подчеркивают специалисты.